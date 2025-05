Vídeo: Duda Salabert aciona Itamaraty após violenta detenção de brasileira nos EUA

Um incidente em Worcester, Massachusetts (EUA), chocou a comunidade brasileira e gerou indignação nas redes sociais. Uma mãe brasileira foi detida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em uma operação que, segundo relatos, não apresentou mandado. O caso ocorreu na última quinta-feira (08/5).

O caso, que envolveu a separação de uma família e a prisão de uma adolescente de 16 anos, filha da mulher, ganhou destaque após um vídeo viral mostrar a abordagem violenta. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) tomou a frente na defesa da família, acionando o Itamaraty e cobrando proteção para os cidadãos brasileiros.

As imagens são revoltantes. Uma MÃE, brasileira, foi arrancada do carro e presa com brutalidade para ser deportada em Massachusetts, sob ordens da política migratória de Trump. Sua filha, de 16 anos, foi ao chão com um bebê no colo.



Famílias estão sendo separadas. Já são mais… pic.twitter.com/KjYQSyhrL7 — Duda Salabert (@DudaSalabert) May 9, 2025

A operação ocorreu no bairro de Worcester, onde a mãe brasileira, acompanhada de sua filha de 16 anos e de um bebê de dois meses, foi interceptada pelos agentes do ICE ao sair de casa. Segundo a NBC Boston, a mulher estava em situação irregular nos EUA desde agosto de 2022, e os agentes a aguardavam para detê-la. Um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais mostra a adolescente sendo imobilizada e levada ao chão, enquanto segurava o bebê, que foi entregue a uma conhecida durante a confusão.

Cerca de 25 moradores do bairro tentaram impedir a ação, formando o que foi descrito como um "anel humano" para proteger a família. A situação escalou, e a jovem de 16 anos, após chutar uma viatura, foi detida sob acusações de colocar a criança em perigo, perturbar a paz, conduta desordeira e resistir à prisão. Outra pessoa, identificada como Ashley Spring, também foi presa por jogar uma substância nos agentes, enfrentando acusações de agressão. Apesar do tumulto, a prefeitura de Worcester confirmou que o bebê não sofreu ferimentos.

A polícia local descreveu a cena como “caótica”, com agentes federais enfrentando resistência dos moradores, que exigiam um mandado. O administrador municipal, Eric Batista, lamentou o ocorrido, afirmando que as imagens de uma família sendo separada são “angustiantes” e refletem a crescente tensão política nos EUA, especialmente sob as novas políticas migratórias de Donald Trump. Em 9 de maio, Trump assinou uma ordem executiva lançando um programa de autodeportação, oferecendo voos gratuitos para imigrantes em situação irregular, com a ameaça de deportação imediata para quem permanecer.

Repercussão no Brasil

O caso gerou revolta imediata entre brasileiros, tanto nos EUA quanto no Brasil. Um familiar não identificado, em entrevista ao canal Telemundo, desabafou: “Não tenho ninguém na minha casa. Eles prenderam minha mãe, minha irmã e um bebê de dois meses.” Nas redes sociais, o vídeo compartilhado por Duda Salabert no X no dia 9 de maio acumulou milhares de visualizações e comentários indignados. Usuários classificaram a ação como “brutal” e criticaram a política migratória de Trump, que tem intensificado a repressão a imigrantes.

A comunidade brasileira em Worcester também se mobilizou, com protestos locais exigindo a libertação da mãe e da filha. O sentimento de indignação foi amplificado pela data próxima ao Dia das Mães, celebrado neste 11 de maio, o que tornou a separação da família ainda mais simbólica e dolorosa para muitos.

Ações da deputada

Duda Salabert, conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos, foi uma das primeiras figuras públicas a se manifestar sobre o caso. No dia 9 de maio, ela publicou o vídeo no X, acompanhado de um texto contundente: “As imagens são revoltantes. Uma MÃE, brasileira, foi arrancada do carro e presa com brutalidade para ser deportada em Massachusetts, sob ordens da política migratória de Trump. Sua filha, de 16 anos, foi ao chão com um bebê no colo. Famílias estão sendo separadas.” A deputada, que já enfrentou desafios relacionados à sua identidade trans em interações com os EUA, como a alteração de gênero em seu visto em abril de 2025, conectou o incidente à crescente hostilidade contra imigrantes.

Salabert acionou o Itamaraty, exigindo que o Ministério das Relações Exteriores acompanhe o caso de perto e preste assistência consular à família. “O Brasil precisa proteger seus cidadãos. Não podemos normalizar a violência e o racismo contra imigrantes”, escreveu. O Consulado-Geral do Brasil em Boston confirmou ao G1 que está ciente do caso e já entrou em contato com os familiares, comprometendo-se a oferecer suporte e dialogar com as autoridades locais.

A deputada também usou sua plataforma para criticar as políticas de Trump, que, desde sua posse, têm endurecido as regras migratórias, incluindo medidas que dificultam a permanência de imigrantes e afetam até mesmo comunidades estabelecidas. Salabert destacou a necessidade de uma resposta diplomática firme do Brasil, considerando o caso uma violação dos direitos humanos básicos.

Contexto

O incidente ocorre em um momento de tensão nos EUA, onde o número de detenções de imigrantes caiu de 249.740 em dezembro de 2023 para 47.324 em dezembro de 2024, segundo o G1, refletindo políticas mais rígidas de controle de fronteira. No entanto, ações como a de Worcester mostram que a repressão continua afetando famílias e comunidades, especialmente as mais vulneráveis. A cidade de Worcester, por lei estadual, não colabora com detenções civis do ICE, mas também não pode interferir, o que limita a proteção que pode oferecer aos imigrantes.

Para muitos brasileiros, o caso é um lembrete das dificuldades enfrentadas por aqueles que buscam uma vida melhor nos EUA, muitas vezes fugindo de condições precárias em seus países de origem. A atuação da deputada, ao trazer visibilidade ao caso, reforça a importância de uma resposta coletiva e diplomática para proteger os direitos dos cidadãos brasileiros no exterior.

O que vem a seguir?

Enquanto a mãe brasileira permanece detida e sua filha enfrenta acusações, o caso continua sob investigação pelas autoridades de Worcester. A pressão de Duda Salabert e da comunidade brasileira pode influenciar o desfecho, mas o futuro da família segue incerto. O incidente, ocorrido às vésperas do Dia das Mães, deixa um apelo por justiça e compaixão, ecoando o clamor de muitos: que nenhuma família seja separada de forma tão abrupta e violenta.