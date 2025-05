Maior prédio do Brasil terá 550m de altura, com tríplex de R$ 300 milhões

A FG Empreendimentos divulgou, no sábado (10/5), os detalhes do projeto Senna Tower, arranha-céu de 550 metros de altura que será o maior edifício do Brasil e um dos mais altos do mundo. Localizado em Balneário Camboriú (SC), o prédio representa um investimento de mais de R$ 3 bilhões e marca uma nova fase no mercado imobiliário de alto padrão no país.

O empreendimento é resultado da parceria entre três famílias influentes: Graciola, Senna e Hang. A FG, comandada pela família Graciola, é uma das maiores incorporadoras do Brasil, com mais de 40 anos de atuação e 63 megaempreendimentos entregues.

Com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 8,5 bilhões, o Senna Tower já comercializou 15% das unidades e vem atraindo compradores internacionais, especialmente de Miami e da Europa. Os valores impressionam: apartamentos partem de R$ 28 milhões, enquanto as coberturas tríplex podem chegar a R$ 300 milhões.

Inspirado na trajetória de Ayrton Senna, o projeto é desenvolvido em cobranding com a marca Senna e traz o conceito da “Jornada do Herói”. A concepção artística e simbólica da torre leva a assinatura de Lalalli Senna, artista plástica e antropóloga, sobrinha do piloto. Segundo ela, o edifício busca traduzir, em forma arquitetônica, a superação dos limites e a realização do potencial humano.

O prédio contará com 18 mansões suspensas (de 420 a 563 m²), 204 apartamentos (de até 400 m²), quatro coberturas duplex (600 m²) e duas megacoberturas triplex (903 m²). Áreas de lazer, gastronomia e entretenimento abertas ao público também fazem parte do projeto, além de uma experiência imersiva dedicada ao legado de Ayrton Senna.

O Senna Tower visa redefinir os padrões de luxo e inovação na construção civil brasileira e consolidar Balneário Camboriú como o metro quadrado mais valorizado do país. Também será o primeiro edifício residencial supertall global a obter o selo ambiental “Leed Platinum”, emitido pelos Estados Unidos. É previsto que a construção do prédio seja concluída em 2033.