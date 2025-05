Adolescente de 14 anos, filho de vereador, morre arrumando festa do pai

Adolescente sofreu uma descarga elétrica enquanto ajudava na instalação de refletores para a festa de aniversário do pai - (crédito: Reprodução/Instagram/@cmacailandia)

José Talysson R. Andrade, de 14 anos, filho do vereador Fânio Mania (PRD), morreu na segunda-feira (12), após sofrer uma descarga elétrica enquanto ajudava na instalação de refletores para a festa de aniversário do pai, que seria realizada na residência da família, em Açailândia (MA). O adolescente chegou a ser socorrido, mas não resistiu, segundo informações do portal G1.

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Açailândia manifestou pesar pela morte do jovem e prestou solidariedade ao parlamentar e à sua família. "A Câmara Municipal de Açailândia manifesta, com profundo pesar, solidariedade ao vereador Fânio Mania e sua família pelo falecimento precoce de seu filho, o adolescente José Talysson R. Andrade", diz o comunicado.

A Prefeitura de Açailândia também lamentou o ocorrido e divulgou nota de pesar. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com o vereador Fânio Mania, seus familiares e amigos, desejando força e serenidade para enfrentar esta perda irreparável", afirmou a administração municipal.

Tanto a Câmara quanto a Prefeitura decretaram luto oficial de três dias, entre os dias 13 e 15 de maio. Nesse período, estão suspensas todas as atividades solenes e eventos públicos do Legislativo municipal, assim como os serviços não essenciais da prefeitura.

Além disso, por meio do Decreto Legislativo nº 06/2025, foi determinado ponto facultativo nas dependências da Câmara Municipal nos dias 13, 14 e 15 de maio.