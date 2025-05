Brasiliense Fernando Carpaneda conquista prêmio em Nova York

Fernando Carpaneda ao lado da obra "O filho do homem", laureada com premiação no Arkell Museum, em Nova York - (crédito: Divulgação)

Há 20 anos, a arte de Fernando Carpaneda encontrou, nos Estados Unidos, “uma liberdade de expressão que talvez não tivesse no Brasil, especialmente por abordar temas como homoerotismo, política e contracultura”. Com a obra O filho do homem, o artista plástico, nascido em Brasília, recebe mais um reconhecimento internacional. Desta vez, do Arkell Museu, de Nova York.

Das 284 obras inscritas na exposição The art of New York, apenas 49 foram selecionadas para compor a mostra que teve o trabalho de Carpaneda eleito como o melhor. “Sou um artista gay, imigrante nos Estados Unidos, e a obra premiada retrata um jovem negro, em um momento histórico marcado por retrocessos e ataques às minorias”, ressalta.

Movido por sentimento estético de reverência ao corpo humano como “veículo de expressão espiritual”, o artista reposiciona, na pintura, uma figura marginalizada de modo a associá-la à dimensão sagrada. “Quis criar uma imagem que evocasse tanto beleza quanto desconforto, para fazer o espectador repensar seus próprios limites sobre fé, identidade e aceitação”, pontua Carpaneda.

O prêmio renderá, além de exposição individual no Arkell Museum, localizado em Canajoharie, em Nova York, quantia em dinheiro não divulgada. O artista teve trabalhos reconhecidos em outras exposições, no CBGB e no The Leslie Lohman Museum. No ano passado, a prestigiada casa de leilões nova iorquina Sotheby´s também vendeu uma obra dele. “Arte não é apenas trabalho, é forma de existir com autenticidade e coragem”, conclui.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel