Tati Machado perde bebê, com 33 semanas de gestação

Nesta terça-feira (13/5), a jornalista Tati Machado compartilhou nas redes sociais a perda de seu bebê, na reta final da gestação. Seria o primeiro filho da apresentadora, que estava com 33 semanas.

Conforme o comunicado oficial divulgado pela equipe, Tati percebeu a ausência do movimento no ventre e deu entrada na maternidade no domingo (11/5). Embora a gestação seguisse de forma saudável, os médicos registraram a perda dos batimentos cardíacos do bebê. As causas ainda estão sendo investigadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Devido a situação, Tati teve de passar pelo trabalho de parto e permanece sob cuidados médicos. A equipe descreveu o procedimento como “um processo cercado de amor, coragem e profunda dor”.

Comunicado Tati Machado (foto: Reprodução / Instagram )

Leia o comunicado completo:

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final.

Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor.

Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam. Equipe Tati Machado."