Chuvas no Recife: governo federal diz acompanhar situação de perto

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou, nesta quinta-feira (15/5), que está monitorando os impactos da chuva no Recife, capital pernambucana, após o forte temporal que atingiu a cidade na noite de ontem (14). A pasta informou que foram registrados 143 milímetros de chuva dentro de 24 horas.



A cidade segue sob alerta laranja de precipitação acumulada (entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com aviso publicado hoje pela manhã e válido até as 23h59 de amanhã (16).

O monitoramento está sendo feito por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e o MIDR afirmou manter contato com a Defesa Civil do Estado e do município para “acompanhar os desdobramentos e oferecer o suporte necessário”.

“Desde as primeiras informações sobre o temporal, o Cenad está em contato direto com as Defesas Civis locais para acompanhar a situação e prestar o apoio necessário. Nosso foco é apoiar tanto ações de preparação, visando proteger vidas e minimizar os danos, bem como apoiar ações de resposta e atendimento à população, caso necessário apoio por parte do Governo Federal”, informou Tiago Schnorr, coordenador-geral de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil Nacional.

Além disso, Schnorr disse que o governo federal está acompanhando de perto a situação e que está pronto para atuar em apoio à capital pernambucana.

