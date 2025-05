Alterações ao Perse estarão em debate no IV Summit Eventos Brasil

As recentes alterações no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), será um dos debates do IV Summit Eventos Brasil, promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC). O evento será realizado em Fortaleza, de 25 a 28 de maio, reunindo empresários, lideranças, estudantes e autoridades.

Recentemente o decidiu STJ alterar os Recursos Especiais que envolve a inclusão das empresas do setor de eventos ao Perse, criado pela Lei nº 14.148/2021. O Summit servirá então como um espaço estratégico de diálogo e mobilização para o setor. Com o risco de desmonte, além de ativar a comunidade envolvida e debater o assunto, a ABEOC também acionou a Justiça em defesa da manutenção do programa para seus associados, reforçando seu papel de liderança na proteção do setor de eventos.

O tema levanta a preocupação para o setor, pois, criado para minimizar os impactos da pandemia em um dos segmentos mais afetados da economia — os eventos — o Perse tornou-se um símbolo de sobrevivência para milhares de empresas e empregos. Houve um momento de revogação do programa em 2023, mas voltou a valer no ano seguinte com novas regras.

IV Summit Eventos Brasil

A abertura oficial do Summit contará com a presença do secretário do Turismo do Ceará e deputado federal Eduardo Bismarck para falar do compromisso do estado com o fortalecimento do setor de eventos. Ao longo do evento, serão abordados temas como tendências tecnológicas, políticas públicas, segurança, inovação na experiência do participante e o papel da felicidade nas organizações.

O encontro oferecerá uma programação ampla, com palestras, painéis temáticos, mentorias, visitas técnicas e lançamentos de livros. Entre os palestrantes confirmados estão Vanessa Martin (SP), Vaniza Schuler (RS), Andrea Nakane (RJ) e Alexandre Pereira (CE), profissionais de destaque que compartilharão suas experiências e visões.

Gratuito para associados da ABEOC, o evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube. Para a presidente da ABEOC Brasil Enid Câmara, o Summit reforça o papel estratégico da entidade no desenvolvimento do setor: "O evento se consolida como uma plataforma estratégica para integração setorial, ampliando a representatividade e fortalecendo o ecossistema de eventos no Brasil.”

A presidente da ABEOC Brasil, Enid Câmara, e o presidente da ABEOC Ceará, Leonardo Araripe (foto: divulgação)

O presidente da ABEOC Ceará Leonardo Araripe garante que o encontro será uma oportunidade realizar ótimos contatos. "O Summit Eventos Brasil 2025 vai transformar Fortaleza na capital nacional dos organizadores de eventos durante quatro dias, promovendo conhecimento e fortalecendo o networking", destaca.