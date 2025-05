Cristo Redentor fica laranja em homenagem ao Dia do Gari

O monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu luzes laranjas na noite desta quinta-feira (15/5), em homenagem ao Dia do Gari. A ação foi uma parceria da Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro (Comlurb), que celebra 50 anos na mesma data, com o Padre Omar e a Arquidiocese do Rio de Janeiro.

"Do alto do Corcovado, um gesto emocionante de reconhecimento àqueles que cuidam do Rio com dignidade e dedicação todos os dias, o Cristo Redentor se iluminou em laranja para celebrar os 50 anos da Comlurb e homenagear o Dia do Gari. A cor laranja é símbolo da categoria e tomou conta do monumento", escreveu a Companhia em publicação no Instagram.

"Juntos, celebramos meio século da Companhia Municipal de Limpeza Urbana — uma trajetória de trabalho, transformação e amor pela cidade. Hoje, o Cristo brilha por quem faz o Rio brilhar", finaliza a publicação.