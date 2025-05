Lady Gaga no Brasil: 2,1 milhões de fãs se despedem da artista

"Nada poderia me preparar para o que senti durante o show da última noite — o orgulho absoluto e a felicidade que senti cantando com as pessoas do Brasil", escreveu Lady Gaga nas redes sociais ontem, no começo da tarde. Para se despedir dos fãs, a cantora deixou mensagem emocionada: "A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me tirou o fôlego. Os corações de vocês brilham tanto, a cultura de vocês é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico."

O público recorde e histórico de mais de 2,1 milhões de pessoas presenciou no sábado o espetáculo da diva do pop mundial Lady Gaga nas areias da Praia de Copacabana, representando o maior número de pessoas em um show feminino de todos os tempos, superando até mesmo o megashow de Madonna, no ano passado. A estimativa é da prefeitura do Rio, com ajuda da Polícia Militar (PM-RJ), dos produtores e da Riotur, empresa municipal responsável por promover o turismo na cidade.

Antes do show, a previsão dos organizadores era que o público fosse similar ao registrado na apresentação de Madonna, mas a procura maior dos fãs fez com que o número final fosse ainda maior. De acordo com o perfil oficial da própria Lady Gaga e de outros veículos de comunicação internacionais, o comparecimento foi ainda maior: 2,5 milhões de fãs.

Com entrada livre, o show internacional custou cerca de R$ 92 milhões aos cofres da Prefeitura do Rio de Janeiro, que patrocinou o evento. Apesar do investimento elevado, o município espera um impacto econômico de R$ 600 milhões para a cidade, com a presença de mais turistas durante o feriadão do Dia do Trabalhador.

Três postos de saúde foram instalados próximos ao local do show e atenderam 795 pessoas entre a tarde de sábado e a madrugada de ontem, de acordo com a prefeitura, que destacou ainda que a maioria dos atendimentos decorreu do consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Do total de pacientes, 73 precisaram de cuidados mais complexos, e foram transferidos para hospitais ou centros de emergência regional.

Não foram registradas ocorrências de destaque, além da ameaça de bomba. Apenas duas pessoas foram presas durante o show. Na manhã de ontem, guardas municipais apreenderam uma sacola plástica com sete facas, enterrada na praia. Além disso, seis pessoas foram presas por furto, desacato e agressão a agentes municipais.

A praia de Copacabana se transformou em uma das maiores pistas de dança do mundo na noite de sábado. Sem pisar no Brasil desde 2012, Lady Gaga adaptou, desta vez, o show da turnê The mayhem ball para o público brasileiro, com direito a roupas verdes, azuis e amarelas e a bandeira do país decorando o palco e figurinos. "É uma honra estar aqui esta noite. Estamos fazendo história", declarou a cantora, que, num gesto de simpatia extrema, convidou um fã carioca para traduzir uma carta redigida por ela.

"Da última vez que vim aqui, nos tornamos amigos. Mas agora somos uma família", acrescentou a artista, durante uma longa declaração de amor ao país.

No repertório, a escolha foi por tecer uma narrativa dividida em quatro atos mais um bis. O show foi um embate entre duas facetas de Lady Gaga, sempre brigando para estar em evidência. Uma representava o nome artístico e a fama que vem abraçada com ele, a outra Stephanie, nome de batismo da artista, que repetia diversas vezes que não queria acordar do sonho que estava vivendo.

Hits como Just dance, o primeiro a nível mundial da artista, e Applause, perderam a vez para as músicas do mais recente álbum. Discos inteiros, como Art pop, Chromatica e Joane, não tiveram nenhuma composição entre as executadas na noite.

O fato não impediu que os maiores sucessos tivessem vez. Bad romance, Paparazzi, Alejandro e Poker face foram destaques. Outras faixas de Mayhem, lançado em março, foram pontos altos inesperados. Foi o caso de Perfect celebrity, em que a artista cantou acompanhada de um esqueleto debaixo de areia, e How bad do u want me, um dos pontos altos do show, momento em que os dançarinos usaram a camisa da seleção brasileira.

Um dos hinos do público LGBTQIAPN , Born this way, foi uma das faixas mais celebradas pelo público. A performance veio acompanhada de fogos de artifício coloridos e de um discurso de apoio à comunidade. "Quero declarar meu amor à comunidade LGBT aqui do Brasil. Eu te amo! Obrigada por ensinarem a todos nós", disse Gaga, exibindo a bandeira do arco-íris ao público.

Os leques da plateia foram um show à parte. Muitos dos fãs que lotaram a praia de Copacabana, além de caracterizados com looks icônicos de Gaga, utilizavam do adereço de abanar como acessório, formando uma verdadeira sinfonia. Outro destaque foi a banda da cantora — durante as trocas de figurino, o público foi embalado por solos de guitarra e bateria.

Em lágrimas, Lady Gaga terminou o show em silêncio, apreciando uma queima de fogos de artifício e uma plateia jamais antes vista em sua carreira. Enquanto o público entoava Bad romance, última faixa do repertório, à capella, a impressão era de que a norte-americana não queria descer do palco. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, citou U2 e Beyoncé como prováveis novas atrações na Cidade Maravilhosa.

* Os jornalistas viajaram a convite da Latam e Corona