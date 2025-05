Homens que atearam fogo em avião com drogas após interceptação da FAB são presos

A Polícia Federal prendeu os dois homens que estavam em uma aeronave interceptada por caças da Força Aérea Brasileira (FAB) na última quinta-feira (15/5) em Altamira (PA). Após a operação de interceptação da aeronave, os ocupantes atearam fogo no avião e fugiram a pé pela mata. No dia seguinte, no entanto, eles foram capturados.

Conforme noticiado pela FAB e pela PF, o avião transportada 200kg de skunk, um tipo de maconha. Mas parte da carga foi queimada pelos criminosos. No total, 90Kg de maconha foram apreendidos na operação.

90Kg de Maconha foram apreendidos na operação após aeronave ser incendiada em Altamira (PA) (foto: Divulgação Polícia Federal)

"Segundo as investigações, a aeronave vinha do Amazonas, pilotada por duas pessoas que transportavam substâncias ilícitas. Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu/PA, onde permanecem à disposição da Justiça", informou a Polícia Federal na noite desta sexta-feira (16/5).

Dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram um avião que transportava drogas na Amazônia brasileira nesta quinta-feira (15/5). O avião Embraer EMB-810 SENECA III, que custa aproximadamente R$ 1 milhão de reais foi detectado pelas forças de segurança que realizaram o reconhecimento à distância e a interrogação da aeronave. Na sequência, foram realizados os procedimentos de intervenção, determinação de ordens de mudança de rota e tiros de aviso.

Ao chegar perto da cidade de Altamira (PA), o piloto da aeronave realizou um pouso forçado em um local inadequado, no meio da mata, e fugiu do local.

Policiais federais que estavam em solo conseguiram apreender parte da caga que não foi consumida pelo fogo e, na sequência, foram resgatados pelo helicóptero de H-60 Black Hawk da FAB. Agora, a Polícia Federal investiga quem são os envolvidos no crime e quem é o responsável pela aeronave.