Tuta, apontado como sucessor de Marcola no PCC, é preso na Bolívia

Em uma operação conjunta entre a Polícia Federal do Brasil e a Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) da Bolívia, foi preso na tarde desta sexta-feira (16/5) em Santa Cruz de la Sierra o brasileiro Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”. Ele é apontado pelas autoridades como o sucessor de Marcola no comando da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava foragido da Justiça brasileira.

Almeida foi detido ao tentar renovar um documento de identidade de estrangeiro (CEI) em um centro comercial da cidade boliviana, apresentando-se com o nome falso de Maycon Gonçalves da Silva, nascido em 25 de março de 1971. Durante a verificação do nome no sistema internacional de estrangeiros, as autoridades bolivianas identificaram um alerta da Interpol, já que o nome de Tuta consta na chamada Difusão Vermelha — uma lista de indivíduos procurados internacionalmente.

A Polícia Federal informou que o suspeito foi preso por uso de documento falso, crime que resultou na sua detenção imediata. Ele também responde por associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes pelos quais já foi condenado no Brasil a mais de 12 anos de reclusão. Além disso, é investigado como um dos principais articuladores de um esquema internacional de lavagem de capitais vinculado à facção criminosa.

As autoridades bolivianas mantêm Tuta sob custódia enquanto aguardam a confirmação oficial de sua identidade e o desenrolar dos trâmites legais. Ele pode ser expulso ou extraditado para o Brasil nos próximos dias, conforme os acordos de cooperação internacional em vigor entre os dois países.