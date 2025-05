Caças da FAB interceptam avião com 200 kg de maconha em voo irregular

Avião com 200 Kg de maconha é interceptado no Pará pela FAB e pela PF - (crédito: FAB)

Dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram um avião que transportava drogas na Amazônia brasileira nesta quinta-feira (15/5). O avião Embraer EMB-810 SENECA III, que custa aproximadamente R$ 1 milhão de reais foi detectado pelas forças de segurança que realizaram o reconhecimento à distância e a interrogação da aeronave. Na sequência, foram realizados os procedimentos de intervenção, determinação de ordens de mudança de rota e tiros de aviso.

Ao chegar perto da cidade de Altamira (PA), o piloto da aeronave realizou um pouso forçado em um local inadequado, no meio da mata, e fugiu do local. Antes, os integrantes da aeronave atearam fogo no avião, queimando parte da droga que estava a bordo.

Segundo noticiado pela Polícia Federal e pela FAB a aeronave transportava 200 kg de maconha do tipo skunk.









Policiais federais que estavam em solo conseguiram apreender parte da caga que não foi consumida pelo fogo e, na sequência, foram resgatados pelo helicóptero de H-60 Black Hawk da FAB. Agora, a Polícia Federal investiga quem são os envolvidos no crime e quem é o responsável pela aeronave.

A força tarefa que realizou a operação desta quinta-feira (15/5) foi composta por Polícia Federal e Força Aérea Brasileira, apoiadas pelas forças de segurança estaduais de Mato Grosso e Goiás.