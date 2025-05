Ministério da Agricultura rastreia destino de ovos após foco de gripe aviária no RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) afirmou via comunicado na tarde deste sábado (17/5) que os ovos fornecidos pela granja onde foi registrado foco da gripe aviária no Rio Grande do Sul enviados para incubação já tiveram os seus destinos rastreados.

De acordo com o órgão, tratam-se de incubatórios localizados em Minas Gerais, no Paraná e na cidade de Montenegro, no próprio Rio Grande do Sul, onde foi registrado na última quinta-feira (15/5) o primeiro foco de gripe aviária em granjas comerciais do país desde 2006.

Conforme o comunicado, “o Mapa já orientou a adoção das medidas de saneamento definidas no plano de contingência para influenza aviária e doença de Newcastle, que prevê a destruição desses ovos de maneira a mitigar qualquer risco”.

Ainda assim, o órgão destacou que não há comprovação de que os ovos estejam contaminados com o vírus, mas “todas as medidas necessárias para proteção da avicultura nacional estão sendo adotadas, reforçando o compromisso do Mapa com a sociedade e com o setor produtivo”.

A Argentina, China, Chile, Uruguai e México suspenderam a compra de aves do Brasil, assim como a União Europeia. Em entrevista ao Correio, o especialista Luizinho Caron, da Embrapa Suínos e Aves, disse que “a doença existe desde 1996 e, até hoje, menos de 900 pessoas se infectaram, e elas tiveram contato muito próximo com aves doentes. Então, não há motivos para pânico”.