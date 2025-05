PCC

Bolívia decide neste domingo se expulsa ou extradita líder do PCC preso, diz PF Em coletiva de imprensa, o diretor-geral da PF, Andrei Passos, afirmou que as autoridades bolivianas decidirão se Tuta será expulso ou extraditado para o Brasil. Ele é apontado como número 1 do PCC