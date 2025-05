Turistas franceses e um brasileiro morrem em acidente na região dos Lençóis Maranhenses

Sinistro ocorreu na BR-402, próxima à região dos Lençóis Maranhenses, no litoral do Maranhão - (crédito: Reprodução/PRF-MA)

Um acidente em uma rodovia no Maranhão resultou na morte de dois turistas franceses e um maranhense, neste sábado (17/5). O sinistro ocorreu na BR-402, perto da região dos Lençóis Maranhenses, no litoral do estado.

As vítimas estavam em uma caminhonete pertencente a uma empresa de turismo que atua na região. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão (PRF-MA), uma das rodas do veículo se desprendeu, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O veículo capotou e caiu em um lago às margens da rodovia. Os três ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Entre as vítimas estão dois turistas franceses: um homem de 65 anos e uma mulher de 56 anos. Eles eram de Estrasburgo, no Nordeste da França. Os corpos foram encaminhados para o município de Barreirinhas (MA).

A terceira vítima é o condutor da caminhonete, um homem de 33 anos, natural de Primeira Cruz (MA) e residente em Santo Amaro do Maranhão. Ele era o proprietário do veículo e trabalhava com turismo na região. Seu corpo foi levado para Santo Amaro.

