Tuta, líder do PCC preso na Bolívia, é entregue ao Brasil

Apontado pelas autoridades brasileiras como o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Roberto de Almeida foi entregue neste domingo (18/5) ao Brasil pelas autoridades bolivianas na fronteira, em Coumbá, no Mato Grosso do Sul, de acordo com informações do G1.

Ontem (17/5), em coletiva de imprensa, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos, informou que o Brasil aguardava pela extradição ou expulsão do criminoso.

Tuta foi preso na sexta-feira (16/5) em Santa Cruz de la Sierra após apresentar documentos falsos para renovar seu registro de estrangeiro no país vizinho. Ele se apresentou como Maycon Gonçalves da Silva.

Após o policial boliviano perceber inconsistências no documento, a equipe da PF na Bolívia e o escritório da Interpol no Brasil foram acionados. Com isso, foi possível identificar que se tratava da liderança da maior organização criminosa do país.

Em 2021, Tuta foi condenado pela Justiça brasileira a 12 anos de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A reportagem entrou em contato com a PF para mais detalhes, mas até o momento não obteve retorno.