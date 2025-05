Evento promove intercâmbio dos saberes ancestrais com a modernidade

Em meio a um dos biomas mais vastos do mundo, é onde a modernidade encontra a ancestralidade e os saberes se perpetuam nas novas gerações. Essa é a proposta do Raízes — Grande Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés na Chapada dos Veadeiros, que ocorre até amanhã (18/5), na Chapada dos Veadeiros.

Essa é a oitava edição do evento, que reúne grandes representantes dos saberes populares em oficinas, rodas de conversa e saídas a campo, além de outros eventos culturais. A programação é dividida entre localidades da Vila de São Jorge, trilhas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), Fazenda Volta da Serra e Alto Paraíso (GO). A cidade vai sediar a Feira de Encerramento do evento.

Em um momento em que o Cerrado continua a figurar como o bioma mais desmatado do Brasil, a etnobotânica Renata Corrêa, uma das organizadoras do evento, destaca a importância de valorizar saberes prezam pela convivência em harmonia com os recursos ambientais. "Esse conhecimento representa toda a conexão com a natureza e os valores da ancestralidade que trazem a cultura do uso das plantas medicinais, a valorização da flora com esse potencial de uso", explica.

João Vicente da Costa, 70 anos, é raizeiro e benzedeiro natural de Sanclerlândia (GO). Amante do Cerrado, como ele mesmo se descreve, aprendeu sobre o poder das plantas ainda criança, quando acompanhava as raizeiras mais velhas na extração dos medicamentos naturais. "Na época, as pessoas criticavam, falavam que a gente era charlatão", rememora. O cenário, no entanto, mudou para melhor e, hoje, seu João Vicente faz parte de grupos de raizeiros e benzedeiros da diocese que frequenta. Além do saber popular, ele fez um curso sobre plantas medicinais para aprimorar o conhecimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para extrair uma parte da planta, seja casca, seja folha ou raízes, é preciso técnica. Um exemplo é o uso de barro no caule da árvore. Esse processo serve para auxiliar na cicatrização após retirada de parte da casca. "Nós falamos muito sobre a educação ambiental, usar a planta sem prejudicá-la", comenta.

A benzedura, outra atividade do raizeiro, é um dom divino, mas nem por isso descarta a necessidade de estudos e práticas para ser desenvolvido. "A ciência nasceu do saber popular, esse é o início de tudo", defende. Para João Vicente, o Raízes é uma oportunidade de passar a fazer com que esse conhecimento seja levado a outras gerações.

Serviço

RAÍZES - Grande Encontro de Raizeiros, Parteiras,

Benzedeiras e Pajés na Chapada dos Veadeiros

Até domingo (18/5)

Local: Vila de São Jorge (Casa Cultura Cavaleiro de Jorge, Associação Comunitária da Vila de São Jorge e Praça do Artesão) e Alto Paraíso de Goiás (GO)

Entrada: gratuita ou mediante retirada de ingresso

Programação e ingressos disponíveis nas redes sociais do evento:

Instagram: instagram.com/encontroraizes

Facebook: facebook.com/grandeencontroraizes