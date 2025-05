Menor temperatura do ano é registrada no Brasil: -6,7ºC

Além de ser a mínima nacional de 2025, esta é a menor temperatura já registrada no alto do parque - (crédito: Wikipedia Commons)

Uma intensa onda de frio atingiu o Brasil nesta terça-feira, e o Parque Nacional do Itatiaia registrou a menor temperatura do ano no país: -6,7ºC. O recorde foi marcado por volta das 6h30, na estação de Campo Belo, localizada a 2.380 metros de altitude.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além de ser a mínima nacional de 2025, esta é a menor temperatura já registrada no alto do parque. O dado é validado pela WS Consultoria Climatológica, em parceria com o Inmet, que acompanha o ranking anual.

Situado na Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro do Brasil, criado em 1937. Com sua paisagem montanhosa e o Pico das Agulhas Negras, quinto maior do país, a região é conhecida por suas baixas temperaturas no inverno.