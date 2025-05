Onça que matou caseiro no MS não voltará à natureza

A onça pintada que matou o caseiro Jorge Avalo, em abril deste ano, em um município do Mato Grosso do Sul, não retornará à natureza. O animal, batizado de Irapuã, ficará em Amparo, no interior de São Paulo. Ela vai morar em um mantenedor de fauna e não haverá possibilidade de visitação.

O animal já está em uma propriedade do instituto Ampara Animal. Lá, será mantido em um espaço preparado para lidar com as próprias necessidades. O foco será recuperar Irapuã tanto comportamental, quanto fisicamente. A prioridade será a manutenção do bem-estar, segundo a organização.

Os responsáveis por tomar a decisão foram o governo do Mato Grosso do Sul, em conjunto com em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também esteve presente no processo.

“A decisão de transferir a onça foi tomada por órgãos ambientais, que avaliaram que o retorno à natureza não seria seguro nem viável. A expectativa é que o animal, agora sob cuidados permanentes, contribua para ações de conservação da espécie. Sabemos que o cativeiro nunca é o fim ideal para nenhum animal silvestre, mas, diante desse contexto específico, essa é a melhor alternativa”, afirmou, através de nota.

Antes da transferência, a onça havia passado por exames no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), no Mato Grosso do Sul. Lá, ganhou 13kg e mostrou evolução. Durante o processo de transferência, também apresentou quadro de estabilidade.



Relembre o caso

Em abril passado, o caseiro Jorge Avalo, conhecido como "Jorginho", acabou morto e devorado por Irapuã. O episódio ocorreu na região de Toro Morto, como é chamado um local às margens do Rio Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Ele acabou atacado enquanto coletava mel em um deck próximo à mata. Lá, era cuidador de um pesqueiro particular.