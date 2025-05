Paciente em cadeira de rodas é agredido por segurança em hospital de SP

Paciente em cadeiras de rodas e usando colar cervical é agredido no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo - (crédito: Reprodução)

Um paciente foi agredido fisicamente por seguranças no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo na última madrugada (22/5). As câmeras de segurança registraram o momento em que o paciente em cadeiras de rodas e usando um colar cervical foi agredido violentamente diversas vezes.

No vídeo, é possível ver que o paciente gesticula em direção ao segurança e, logo em seguida, com um empurrão, é derrubado da cadeira de rodas. As agressões não param. A vítima recebe vários chutes, cai de costas e sofre mais um empurrão, que o derruba mais uma vez. O ataque só para quando uma mulher interfere na situação.



Em nota, a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo condena as ações violentas dos seguranças terceirizados, informando que eles foram demitidos e que as diretrizes de conduta no trabalho serão reforçadas para os demais funcionários.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, repudia os atos de violência praticados por dois seguranças terceirizados contra um paciente no Hospital de Urgência. A empresa de segurança foi notificada, os seguranças foram desligados e serão reforçadas as orientações e treinamentos para todos os colaboradores de segurança e controladores de acesso. A Prefeitura de São Bernardo reitera que não compactua com nenhum tipo de violência e que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas para essa triste situação não se repita e para que os envolvidos sejam exemplarmente punidos.

