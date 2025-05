Janja diz que não viaja com maquiador: "Você confundiu a primeira-dama"

A primeira-dama Janja Lula da Silva comentou, nesta quinta-feira (22/5), a dinâmica das viagens oficiais realizadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e como organiza a rotina para cumprir os protocolos exigidos.

Em entrevista à jornalista e roteirista Tati Bernardi, no podcast 'Se ela não sabe, quem sabe?', Janja mencionou que tem muitas preocupações e não viaja com profissionais de beleza. "Às vezes é exaustivo, porque eu tenho que pensar na minha roupa, tenho que pensar no cabelo, porque eu mesma que faço meu cabelo. Eu tiro o óculos eu não enxergo nada, como é que eu me maquio?", declarou Janja.

Ao ser questionada se não viaja com maquiador e cabelereiro ela respondeu aos risos: "Não sou essa, você confundiu a primeira-dama. É a outra, não sou eu", brincou Janja.

Durante o podcast, Janja também falou sobre os ataques que tem recebido na internet e a razão do fechamento da conta dela no Instagram. Na semana passada, a primeira-dama deixou a conta restrita para analisar os seguidores.













Janja comenta gestão de Jair Bolsonaro

Um outro ponto abordado no podcast foi a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Janja disse que foi "um período dificil", especialmente em função da pandemia e da postura do ex-presidente na condução da crise sanitária.

"Foi um período difícil. Aí veio a covid, e tudo que a gente passou na covid... E quando vem aquele vídeo dele imitando uma pessoa sufocando me vem a minha mãe [que morreu após ser infectada pela covid-19] e aquilo me dá uma revolta. A gente não merecia isso. A gente já teve governantes ruins, ruins de ignorar a população, já teve ditadura militar, já teve hiperinflação, mas um governante que despreza a vida de uma pessoa, me revolta", afirmou Janja sobre Bolsonaro.