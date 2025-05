Izabella Teixeira é a nova integrante de conselho da Piemonte Capital

Izabella Teixeira foi ministra do Meio Ambiente entre 2010 e 2016, período em que desempenhou papel central nas negociações do Acordo de Paris - (crédito: Divulgação)

Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, é a nova integrante do conselho consultivo da Piemonte Capital, empresa focada em infraestrutura digital. Reconhecida internacionalmente pela atuação na agenda ambiental, Izabella reforça o compromisso da empresa com o pilar da sustentabilidade.

A Piemonte Capital faz parte do Grupo Piemonte Holding, responsável pela Elea Data Centers —plataforma de data centers sustentáveis — e idealizadora da Rio AICity, um hub de inovação digital localizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Izabella Teixeira foi ministra do Meio Ambiente entre 2010 e 2016, período em que desempenhou papel central nas negociações do Acordo de Paris. Em 2013, foi agraciada com o prêmio “Campeões da Terra” das Nações Unidas, em reconhecimento aos esforços na redução do desmatamento na Amazônia.

Atualmente, ela é copresidente do Painel Internacional de Recursos (IRP) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e integra o Conselho Consultivo de Alto Nível do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (UN-DESA).

“A atuação da Piemonte Capital no setor de infraestrutura digital representa uma convergência entre inovação, desenvolvimento sustentável e inserção internacional do Brasil. Integrar seu Conselho Consultivo é contribuir para o fortalecimento de uma governança que compreende os desafios da transição ecológica e da economia digital como parte de uma mesma agenda transformadora, com impactos concretos sobre a competitividade do país e a qualidade das políticas públicas associadas a esse processo”, afirmou Izabella Teixeira.



Para a Piemonte Capital, a chegada de Izabella ao conselho consultivo representa um marco estratégico para a consolidação da agenda Environmental, Social, and Governance (Ambiental, Social e Governança).

“A nomeação de Izabella para nosso conselho consultivo reforça de maneira inequívoca o compromisso da Piemonte Capital com a sustentabilidade, a inovação e a excelência em governança. É uma profissional com trajetória notável, cuja expertise contribuirá de forma decisiva para o fortalecimento de nossa missão de impulsionar a transformação digital no Brasil, frisa Alessandro Lombardi, fundador e CEO da Piemonte Capital.



Além de Izabella Teixeira, passa a integrar o conselho consultivo da Piemonte Capital a executiva Julia Dias Leite, atual diretora-presidente do CEBRI e primeira mulher a ocupar esse cargo na instituição. Com carreira voltada às relações internacionais e à diplomacia econômica, Julia atuou em organizações como o China-Brazil Business Council e o Council of the Americas, sendo também membro do Conselho de Administração da Piemonte Holding.



