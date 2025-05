STF mantém prisão de suspeitos de envolvimento nas mortes de Marielle e Anderson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão preventiva de Ronald Paulo Alves Pereira e Robson Calixto Fonseca, acusados de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018.



De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), Ronald Pereira foi responsável por monitorar a rotina de Marielle Franco e fornecer informações que permitiram a execução do plano. Relatórios da Polícia Federal (PF) indicam que, uma semana antes do assassinato, Pereira acompanhou os deslocamentos da vereadora e, no dia do crime, repassou sua agenda aos executores.

Leia também: PGR pede condenação de irmãos Brazão por assassinatos de Marielle e Anderson



Já Robson Calixto Fonseca, conhecido como “Peixe”, é acusado de integrar a organização criminosa responsável pelo crime, atuando como intermediário entre os mandantes e os executores, além de gerir negócios imobiliários irregulares ligados ao grupo. A PGR destacou a necessidade de sua prisão para interromper as atividades da facção criminosa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular