Cão caramelo volta para a família após morte do tutor em hospital

Foi por meio dessa mobilização que familiares do tutor conseguiram localizá-lo e providenciaram o resgate - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Após semanas comovendo funcionários, pacientes e internautas com sua lealdade, o cachorro caramelo que permanecia ao lado de uma ambulância no Hospital de Cruzeiro do Sul (RS) finalmente reencontrou sua família. O animal, agora identificado como Biscoito, foi resgatado na manhã desta quinta-feira (22/5) e será levado para uma chácara na cidade de Forquetinha.

Leia também: Artista brasileira é selecionada para exposição internacional na Holanda

A história de Biscoito ganhou notoriedade nas redes sociais após ser compartilhada por profissionais de saúde, que acompanharam de perto o comportamento fiel do cão. Segundo relatos, ele passou a frequentar o hospital após seguir uma ambulância que transportava seu tutor, que infelizmente faleceu. Desde então, Biscoito passou a aguardar, dia após dia, ao lado do veículo, como se esperasse o retorno do dono.

O olhar triste e a insistência em permanecer no local chamaram a atenção de todos. Em algumas ocasiões, o cão chegou a tentar embarcar novamente nas ambulâncias durante novas ocorrências, sendo gentilmente contido pelos funcionários, que temiam por sua segurança. Mesmo afastado, sempre voltava ao mesmo ponto, próximo ao estacionamento, onde parecia manter viva a esperança de reencontro.

Leia também: Dulce María anuncia nova música com Marília Mendonça nesta quinta (22/5)

A comoção não ficou restrita ao hospital. A lealdade de Biscoito tocou corações nas redes sociais, mobilizando internautas que acompanharam cada atualização da história com carinho e expectativa. Foi por meio dessa mobilização que familiares do tutor conseguiram localizá-lo e providenciaram o resgate.

Agora, em um novo lar, Biscoito terá a chance de reconstruir sua vida ao lado de pessoas conhecidas e em um ambiente acolhedor. Enquanto isso, seus filhotes — que também estavam sob os cuidados do hospital — seguem disponíveis para adoção.