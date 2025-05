Sebastião Salgado explorou as profundezas da realidade, diz Embaixada da França

Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, morreu nesta sexta-feira (23/5) - (crédito: AFP)

Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, morreu nesta sexta-feira (23/5), aos 81 anos. Ele vivia em Paris e enfrentava problemas de saúde decorrente de malária. A Embaixada da França no Brasil lamentou a morte do fotógrafo e exaltou o legado dele.

"Seu trabalho tão rico explorou as profundezas da realidade dos mais humildes e sofridos, assim como exaltou a floresta amazônica e seus povos. Por meio de sua fundação Instituto Terra, ele mostrou que o desmatamento não é inexorável e que a floresta e a vida podem retornar às terras degradadas", ressaltou a representação diplomática.

A Embaixada também citou que os laços de Sebastião com a França eram fortes e intensos. "Escolheu a nacionalidade francesa e abraçou a França como segunda pátria. Perdemos um grande amigo hoje", frisou.

A morte de Sebastião Salgado foi confirmada pelo Instituto Terra, organização fundada por ele e a mulher, Lélia Deluiz Wanick Salgado.











































"Semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora", disse o Instituto Terra.

