Mais 103 brasileiros são repatriados dos EUA, totalizando 783 desde fevereiro

Mais 103 brasileiros foram recebidos por um grupo interministerial no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no sábado (24/5), repatriados dos Estados Unidos. Desde fevereiro deste ano, já foram repatriadas 783 pessoas.

Após a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, um movimento massivo de deportação de imigrantes foi iniciado em território norte-americano, inclusive contra brasileiros que residiam ilegalmente no país. No voo, chegaram ao Brasil 90 homens e 13 mulheres, a maioria com idade entre 18 e 29 anos.



Ao chegarem em solo cearense, três foram mantidos sob custódia da Polícia Federal e outros 76 repatriados seguiram destino ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, num avião da Força Aérea Brasileira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou uma operação interministerial para realizar a recepção dos brasileiros repatriados. No dia 24, a estrutura montada para receber os 103 cidadãos era formada pela Polícia Federal, Defensoria Pública da União, os ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e Defesa, bem como os governos estaduais do Ceará e de Minas Gerais, e as concessionárias Fraport Brasil e BH Airport, que administram os aeroportos de Fortaleza e de Belo Horizonte.



Além disso, foram fornecidos aos recém-chegados kits de higiene, alimentação, apoio psicossocial e orientações para acesso a serviços públicos essenciais, como o Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Defensoria Pública da União e atendimento consular.



Quem chega ao país e não tem onde ficar, é destinado a uma estrutura de acolhimento provisório, com alimentação e acomodação custeados pelo governo federal, juntamente com o custeio de passagens de ônibus para retornarem as suas respectivas cidades natais, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

