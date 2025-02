Saiba como será operação para receber brasileiros deportados dos EUA; voo sai amanhã

Os ministérios das Relações Exteriores (MRE), da Justiça e Segurança Pública (MJSP), dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH) e da Defesa (MD) informaram, em nota conjunta publicada nesta quinta-feira (6/2), que o governo federal está adotando medidas para garantir segurança na repatriação de brasileiros vindos dos Estados Unidos (EUA). O próximo voo de repatriação está marcado para esta sexta-feira (7).



Pelo lado norte-americano, prestarão suporte para o governo a embaixada dos EUA em Brasília, e o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas norte-americano (ICE, sigla em inglês).

O voo terá um novo trajeto, mais rápido que o realizado anteriormente. Os brasileiros nos EUA embarcarão em Alexandria, no estado de Louisiana, durante a madrugada de amanhã e terão acompanhamento do diplomata do Consulado-Geral de Houston, do Texas.

O avião fará uma escala em Porto Rico e, então, seguirá para Fortaleza, capital do Ceará. Para prestar apoio aos repatriados, a Força Aérea Brasileira (FAB) irá disponibilizar, em caráter excepcional, uma aeronave para levá-los até Belo Horizonte, capital mineira, evitando as algemas usadas no primeiro voo. Em ambas as capitais, os brasileiros serão recebidos e terão apoio do governo federal.

A Polícia Federal (PF) ficará encarregada de realizar uma operação especial para realizar os procedimentos migratórios e de garantia da segurança dos aeroportos. Na capital cearense, um time do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), trabalhando em conjunto com o MDH, fará a recepção dos repatriados.

Chegando em BH, o MDH criou um Posto de Acolhimento aos Repatriados, onde será disponibilizado internet gratuita, carregadores de celular e canais para garantir o contato dos acolhidos com seus familiares. Terão, também, acesso à informação referente aos serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.

Ao final da nota conjunta, os órgãos informaram que o voo de sexta-feira terá acompanhamento em tempo real do grupo de trabalho e será objeto de avaliação com vistas à organização dos voos seguintes.

“O Governo Federal reafirma seu compromisso com a promoção e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e atua para garantir regresso digno e seguro. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valor inegociável”, concluíram as pastas.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro