Prefeito pede desculpas após interromper show com ameaças ao público

Djalma Júnior (União), prefeito de Wanderlândia, em Tocantins, pediu desculpas por ter provocado a interrupção de um show de música sertaneja durante uma cavalgada na cidade. No último domingo (25/5), Júnior proferiu intimidações e ameaças ao público presente no show da Cavalgada da Integração no Povoado Floresta.

"Realmente bebi um pouco a mais e quero até esclarecer o ocorrido e pedir desculpa às pessoas e a comunidade, porque me excedi um pouco e falei o que não deveria. Peço desculpa pelo meu erro a todos”, relatou. "Reconheço que me excedi. Sou ser humano, sujeito a falhas, e infelizmente deixei a emoção tomar conta naquele momento", acrescentou Djalma. A prefeitura do município também publicou o vídeo nas próprias redes sociais.

O momento das ameaças

Registrado em vídeo, o momento das ameaças viralizou nas redes sociais. "Quem não estiver achando bom, é só vim peitar em mim, estou aqui, vem (para) cá bora trocar braço, bora trocar bala porque eu tenho coragem de meter bala na cara de quem peitar em mim", disse ele.

Durante mais momentos de nervosismo, proferiu desabafos, a princípio, direcionados a uma pessoa em específico. "Andava aqui era no caminhão pipa, comendo poeira (...) eu andava aqui era comendo poeira, rapaz, me respeita, respeita minha história, o que já passei nesse povoado", afirmou.