Radialista assassinado durante programa ao vivo tinha 25 anos de carreira

Foi assassinado a tiros, durante um programa ao vivo, na última terça-feira (27/5), o radialista Luisinho Costa, personalidade conhecida na região de Abaetetuba, no nordeste do Pará. O profissional trabalhava na Rádio Guarany FM desde o ano 2000. Leia também: Radialista morre ao vivo durante programa

Luís Augusto Carneiro da Costa tinha 46 anos e se descrevia, além de radialista, como empresário, DJ e produtor. No município paraense, ele estava por trás de shows e festivais temáticos, os quais costumava divulgar nas redes sociais. Entre eles, o bloco de carnaval ‘Me Namora’, do qual ele era um dos proprietários, publicou nota de pesar em que confirma e lamenta a morte do profissional do entretenimento.

“Luisinho viveu o bloco com dedicação, alegria e um compromisso que tocava a todos”, diz a equipe do evento. “Sempre presente, silencioso nos bastidores, mas gigante na entrega. Foi parte do que somos e do que levamos às ruas com tanto amor. Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado de amizade, trabalho e dedicação será sempre lembrado.”

Nos comentários da publicação, internautas demonstram tristeza com a notícia. Um deles descreve o radialista como “um dos maiores comunicadores e DJs” que a cidade teve. “Abaetetuba está de luto”, finaliza.

Em nota conjunta publicada também na terça, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Rádio e Televisão (Stert-PA), o Sindicato de Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA) e a Comissão em Defesa da Liberdade de Imprensa da seção paraense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA) manifestaram condolências a amigos, colegas e familiares do comunicador.

“As entidades acionarão oficialmente os órgãos de segurança do Estado e acompanharão a apuração do caso com rigor que merece com o intuito de prender o suspeito do assassinato, assim como desvendar a motivação deste bárbaro crime”, afirmam. “A violência contra os profissionais de comunicação do Estado do Pará e da Amazônia deve ser enfrentada por toda a sociedade. Cada violência contra um profissional da imprensa é também um ato contra a liberdade de informação, a democracia e o Estado Democrático de Direito.” Filho de outra personalidade da região, Bené Costa — também locutor e atual diretor da emissora em que o filho trabalhava —, Luisinho deixa esposa e filha. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entenda o crime

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado do Pará replicadas pelo g1, Luisinho morreu após ser atingido por tiros disparados por um homem encapuzado. O crime ocorreu enquanto a vítima trabalhava, em estúdio da Rádio Guarany FM.