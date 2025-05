O que você precisa saber sobre a primeira onda de frio do ano

Uma frente fria avança pela região Sul nesta quarta-feira (28/5). Além da queda na temperatura, estão previstas tempestades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas mais afetadas são o centro-oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná, boa parte do Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso e sul de Rondônia.

Nessas áreas, os volumes de chuva podem chegar a 100 milímetros em 24 horas. As instabilidades poderão ser acompanhadas de rajadas de vento em torno dos 100 km/h, muitos raios e queda de granizo.

Com o avanço de uma massa de ar frio de origem polar, as temperaturas deverão cair a partir desta quarta-feira (28/5), desde o Rio Grande do Sul até áreas da Amazônia como Rondônia, Acre e sudoeste do Amazonas.

"Este será o primeiro episódio de friagem em 2025, quando uma massa de ar frio atinge a Região Norte do Brasil", diz o Inmet.



A previsão é de que, até sexta-feira (30/5), as temperaturas apresentem queda de mais de 15°C, especialmente em algumas áreas do Sul do Brasil. O frio deve avançar no país, abrangendo ainda áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo e sul de Minas Gerais.

Além disso, entre o fim desta quarta e a madrugada de quinta-feira (29/5), há previsão de neve na serra gaúcha e na serra do sudoeste do estado; na serra de Santa Catarina; no Planalto Norte de Santa Catarina, chegando até o sul do Paraná.

Nesta quarta, o Distrito Federal registrou a menor temperatura do ano até o momento. Os termômetros marcaram 11,4°C na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Esse frio, no entanto, não tem relação com a frente fria prevista para algumas áreas do Brasil.

