Brasil assina acordo de cooperação policial com Argentina e Paraguai

O Brasil, representado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou, na quinta-feira (29/5), um novo acordo de cooperação policial entre os governos brasileiro, da Argentina e do Paraguai durante as Reuniões de Ministros da Justiça e de Interior e Segurança Pública do Mercosul.



Com estabelecimento de regras claras de funcionamento do Comando Tripartite, o acordo assinado pelos países tem vigência de cinco anos, sendo renovado automaticamente. Ele define as responsabilidades e os compromissos de cada nação, detalhando como deve ser feita a coordenação do grupo — com ações planejadas de forma conjunta, respeitando as legislações específicas de cada Estado e os direitos humanos.

Além disso, estão previstas ações de formação e capacitação conjuntas, o intercâmbio de boas práticas e a possibilidade de serem criados grupos de trabalho especializados em diversos temas, como crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e terrorismo.

O objetivo é combater o crime organizado transnacional na região da Tríplice Fronteira, renovando o Comando, atualizando os termos do pacto original, de 1996, e reforçando o compromisso regional com combate à criminalidade transnacional e o desenvolvimento socioeconômico local.

“Essa cooperação é essencial para garantir a segurança pública, a soberania e o bem-estar das populações que vivem em regiões fronteiriças. Queremos que esse tipo de iniciativa se espalhe e se torne referência na América do Sul”, exaltou o ministro brasileiro.

As três cidades que se incluem nessa área são Foz do Iguaçu, no Paraná, Ciudad del Este (paraguaia) e Puerto Iguazú (argentina). Durante o evento, Lewandowski ressaltou a atuação coordenada das forças de segurança dos três países e destacou que esse modelo de cooperação internacional pode ser expandido para outras regiões do Brasil.

