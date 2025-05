Anvisa suspende e alerta sobre lote falsificado de botox; saiba qual

A Agência Nacional de vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu na última quarta-feira (28/5) a venda do lote WO7310 da toxina botulínica, da Dysport, conhecida popularmente como botox. O motivo da retirada do produto do mercado é a falsificação.

A Anvisa agiu após ser alertada pela Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., a empresa detentora do registro do Dysport, que informou desconhecer a origem do lote em questão. Em resposta, a agência determinou a suspensão e apreensão imediata do lote W07310 em todo o território nacional.

Com essa medida, ficam proibidos o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a importação, a propaganda, o transporte e o uso de qualquer produto pertencente a este lote.

A Anvisa enfatiza que, por ter conteúdo e origem desconhecidos, os produtos do lote W07310 não devem ser utilizados em hipótese alguma, ressaltando que a falsificação e o comércio de medicamentos falsificados são crimes previstos no Código Penal brasileiro.