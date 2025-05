Duas pessoas morrem após frio recorde em Porto Alegre

Até o final desta semana, os três estados do Sul do país estarão em estado de atenção devido ao avanço de uma frente fria - (crédito: Reprodução/Pixabay)

Duas pessoas em situação de rua foram encontradas mortas em Porto Alegre, na quinta-feira (29/5). As mortes ocorreram após a capital gaúcha registrar mínima de 6,3ºC — frio considerado recorde neste ano.

Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Assistência Social, lamentou as duas mortes e informou que reforçou os serviços de atendimento para a população em situação de rua com a proximidade do inverno.

"As equipes da ronda noturna estão percorrendo a região Central da cidade, entre 19h e 22h, oferecendo acolhimento para quem estiver exposto ao frio", disse a Secretaria.

A pasta ainda citou que o Ginásio do Departamento Municipal de Habitação foi aberto na quinta-feira (29/5) como abrigo temporário durante a Operação Inverno e recebeu 83 pessoas na primeira noite. No local, com acesso espontâneo, é oferecido pernoite, alimentação e serviços de higiene a partir de 19h. Também é possível levar animais de estimação.

Além das duas mortes em Porto Alegre, uma homem em situação de rua foi encontrado morto em Bento Gonçalves. A vítima estava caída em uma calçada. A prefeitura destacou que foi realizada necrópsia, a pedido da Polícia Civil, e o laudo apresentou causa indeterminada para o óbito.

Até o fim desta semana, os três estados do Sul do país estarão em estado de atenção devido ao avanço de uma frente fria e de uma intensa massa de ar frio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

