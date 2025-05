Mapa determina recolhimento de cafés impróprios; veja lista de marcas e lotes

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou nesta sexta-feira (23/5) o recolhimento de três lotes de café torrado considerados impróprios para consumo. A medida atinge produtos das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial, que apresentaram irregularidades após fiscalização.

De acordo com o Mapa, as análises constataram a presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido, além de níveis de micotoxinas superiores ao tolerado pela legislação vigente. A pasta destacou que os elementos encontrados indicam que os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade previstos para o café torrado, conforme as normas em vigor.

“O ministério orienta que consumidores que tenham adquirido os produtos listados deixem de consumi-los imediatamente. É possível solicitar a substituição do produto com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor”, informou a pasta em nota oficial.

As empresas responsáveis pelos produtos foram notificadas, e o governo determinou que os lotes irregulares sejam retirados do mercado. Os produtos afetados são:

lote 0125A do café torrado da marca Melissa;

lote 12025 do café torrado Pingo Preto;

lote 263 do café torrado Oficial.

O Mapa informou que caso os produtos ainda estejam sendo vendidos, é recomendado que seja feita uma ocorrência no canal oficial Fala.BR.

