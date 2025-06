Ilha de Marajó: PF apreende semissubmersível que levaria drogas à Europa

A Polícia Federal (PF), em atuação conjunta com a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Marinha do Brasil, apreendeu, no sábado (31/5), um semissubmersível do tráfico na Ilha de Marajó, no Pará. A embarcação seria utilizada para transportar cocaína para a Europa.



Os investigadores acreditam que a apreensão do fim de semana tenha ligação com o também semissubmersível interceptado no litoral de Portugal pela polícia local, em março deste ano. Segundo a PF, as investigações apontam que ambos os equipamentos foram fabricados na mesma região do Pará, “com a finalidade de viabilizar o tráfico transatlântico de entorpecentes”.

A Polícia Federal informou, ainda, que essa foi a primeira apreensão de uma embarcação desse tipo feita pela corporação. A ação, segundo a PF, demonstra o esforço do crime organizado transnacional em diversificar suas estratégias para garantir a efetividade do tráfico de drogas.

“A Polícia Federal está atenta a essa evolução nas estratégias criminosas e seguirá atuando de forma incisiva, com aprofundamento das investigações para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na fabricação, logística e financiamento desse tipo de operação ilícita”, afirmou a corporação.

A identificação e a localização da embarcação apreendida deram-se graças ao intercâmbio de informações de inteligência, por meio de cooperação internacional no combate ao tráfico internacional de drogas. A PF contou com o auxílio da Polícia Nacional da Espanha, da Polícia Judiciária de Portugal e da Administração de Repressão às Drogas (DEA, sigla em inglês) dos Estados Unidos.

