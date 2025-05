PF divulga edital para concurso com mil vagas e salários de até R$ 26 mil

Provas objetivas e discursivas do concurso para cargos policiais da PF estão previstas para ocorrer em 27 de julho - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) divulgou, nesta terça-feira (20/5), edital de concurso público para preenchimento de mil vagas em cargos policiais. As inscrições, que começam na próxima segunda-feira (26/5), ficam abertas até o dia 13 de junho pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Remunerações vão até R$ 26,8 mil.