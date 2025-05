Traficante procurado pela Polícia Federal do MT é preso na Asa Norte pela PM

Um homem investigado por tráfico de drogas foi preso no Plano Piloto após uma força tarefa entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Polícia Federal de Barra do Garças (MT).

A ação foi desencadeada após a PMDF receber informações repassadas pelo Departamento de Polícia Federal de Barra do Garças (MT), em conjunto com o 5º Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso. De acordo com os dados compartilhados, o suspeito estaria escondido no endereço SHCN CL Quadra 106, Bloco A, região central de Brasília.

A prisão aconteceu às 17h05 da última quarta-feira (14/05), na região central de Brasília, por equipes táticas do Grupo Tático Operacional 37 (GTOP 37 Alfa e Bravo).

Ao chegarem no local indicado pelas polícias do MT, a PMDF deu voz de prisão ao acusado, que não ofereceu resistência. Após ser encaminhado à 5ª DP, as autoridades deram andamento legal ao cumprimento do mandado.

Com informações da PMDF.