Camisa vermelha da Seleção é alvo de pirataria no Brás, em São Paulo

Por Maria Luiza Campelo* — Uma operação da Polícia Civil de São Paulo resultou nesta terça-feira (3/6) na apreensão de um lote de camisetas falsificadas da Seleção Brasileira na cor vermelha. A ação ocorreu em seis lojas da Feirinha da Madrugada, tradicional centro de comércio popular no bairro do Brás, região central da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao Correio, as peças estavam distribuídas em seis lojas de artigos esportivos. Os responsáveis por cada ponto de venda foram presos em flagrante e autuados com base na Lei Geral do Esporte, que proíbe a reprodução, imitação ou modificação de símbolos de organizações esportivas, como escudos e logomarcas. O caso segue sob investigação.

Entenda o caso da camisa vermelha

O modelo apreendido chamou atenção pela cor: vermelho. A tonalidade difere das tradicionais amarelo, azul e branco, e remete a uma polêmica surgida em abril, quando circulou nas redes sociais o rumor de que a CBF lançaria um terceiro uniforme vermelho para a Seleção, em parceria com a marca Jordan, ligada à fornecedora oficial Nike.

Na época, a Confederação Brasileira de Futebol negou os boatos, afirmando que as imagens divulgadas não correspondiam a nenhum modelo oficial e que as cores tradicionais seriam mantidas. Ainda assim, o suposto design viralizou e passou a ser reproduzido no comércio informal.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes