As duas vezes que a Seleção Brasileira usou camisas vermelhas em campeonatos

De acordo ainda com o Footy Headlines, o uniforme reserva do Brasil para 2026 apresentará o logotipo da marca Jordan em vez da Nike - (crédito: Reprodução/Footyheadlines.com)

Uma notícia publicada pelo site Footy Headlines agitou as redes sociais nesta segunda-feira (28/4): a Seleção Brasileira poderá vestir uma camisa vermelha na Copa do Mundo de 2026. Se a novidade se confirmar, o vermelho não será inédito na história da equipe nacional — embora tenha sido usado em ocasiões bastante específicas no passado.

O primeiro registro de jogo com camisa vermelha foi em 1917, durante o Campeonato Sul-Americano. Naquele tempo, o uniforme principal do Brasil era branco. Porém, como enfrentaria Argentina e Chile — seleções que também utilizavam o branco —, a delegação brasileira improvisou e adotou o vermelho para evitar confusão visual durante as partidas.

A segunda vez ocorreu em 1936, novamente em um Sul-Americano, disputado na Argentina. Diante do Peru, que também vestia branco, o Brasil precisou recorrer a camisas emprestadas do Independiente, tradicional clube argentino, cuja cor é o vermelho.

De acordo com o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em seu capítulo III, artigo 13, inciso III, a Seleção só pode usar uniformes nas cores azul, amarelo, verde e branco — as mesmas presentes na bandeira da entidade.

Exceções são permitidas apenas para celebrações especiais, com a devida aprovação da diretoria. Foi o que ocorreu em junho de 2023, quando o Brasil usou uma camisa preta em homenagem a Vinícius Júnior, durante o amistoso contra Guiné, vencido por 4 a 1, em uma ação de combate ao racismo. Assim, caso o uniforme vermelho seja realmente lançado para 2026, ele deverá estar enquadrado dentro dessas exceções comemorativas.

Vale lembrar que o vermelho faz parte da história do Brasil. O nome do país significa "Vermelho como uma brasa". Ele se refere à cor vermelha de uma madeira usada para tingir tecidos que os portugueses encontraram no país - o pau-brasil. A origem da palavra celta "barkino" e que em espanhol passou a ser barcino, e depois Brasil.