Adolescente de 17 anos morre afogado após sessão de fotos de formatura no Ceará

Por Maria Luiza Campelo* — Um momento de celebração e conquistas terminou em tragédia nesta terça-feira (3/6), na praia de Pontal de Maceió, no litoral leste do Ceará. O estudante e modelo Nicolas Araújo Camassola, de 17 anos, morreu afogado logo após participar de uma sessão de fotos de formatura com colegas de escola. Ele era aluno da Escola Estadual de Educação Profissional Jeová Costa Lima, em Russas, cidade onde morava.

Nicolas estava acompanhado de colegas de turma no momento do acidente. Após o ensaio fotográfico, o grupo decidiu entrar no mar para se divertir. Durante o banho, o jovem se afogou. Amigos ainda conseguiram retirá-lo da água e realizaram manobras de ressuscitação enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros. Apesar da rápida resposta das equipes de resgate, o estudante não resistiu.

Leia também: Conferência busca engajar mais de 61 mil escolas em ações por justiça climática

Em nota oficial, a Prefeitura expressou pesar pela perda do jovem: “E com muito pesar recebemos a notícia do falecimento do jovem, Nicolas Camassola. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar esse momento”.

Escola Profissional de Russas, onde Nicolas estudava, também se pronunciou e destacou a presença marcante do jovem entre os que o conheceram. “Lamentamos profundamente a perda do nosso querido aluno Nicolas Camassola. Sua presença entre nós deixará saudades e memórias que sempre permanecerão vivas. Nicolas marcou a todos com sua maneira de ser, sua convivência e sua trajetória junto à nossa comunidade escolar”.

O jovem modelo era agenciado por uma agência de modelos, a Pride Casting, que possui sede em Fortaleza, a empresa também publicou uma nota de pesar. “Mesmo em sua breve trajetória conosco, deixou uma marca de carinho, humildade e dedicação”. Já a empresa responsável pela organização da sessão de fotos lamentou o ocorrido e classificou o episódio como uma “fatalidade inesperada”.

A morte precoce de Nicolas deixou um rastro de comoção entre familiares, colegas, professores e amigos, que agora se despedem de um jovem cheio de sonhos, interrompidos de forma repentina e dolorosa.

Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca