Brasil Game Show 2025 vai trazer diretor de Final Fantasy VII Rebirth

A Brasil Game Show 2025 acaba de confirmar que o diretor japonês Naoki Hamaguchi, conhecido pelo trabalho realizado em Final Fantasy VII Rebirth, como uma das principais atrações da BGS este ano. O convidado internacional participará de sessões de Meet & Greet, painéis do BGS Talks e das Cerimônias de Abertura nos dias 10 e 11 de outubro.



Hamaguchi iniciou sua carreira na indústria dos games nos anos 2000, como parte da equipe de desenvolvimento da trilogia Final Fantasy XIII, atuando como programador principal. Após liderar o projeto Mobius Final Fantasy, jogo mobile da franquia, ele assumiu o cargo de codiretor de Final Fantasy VII Remake e, posteriormente, dirigiu Final Fantasy VII Rebirth, título aclamado pela crítica.

Uma jornada de paixão

Hamaguchi-san teve seu primeiro contato com a franquia Final Fantasy em 1994, ao jogar Final Fantasy VI. O impacto daquela experiência inspirou o jovem gamer japonês a seguir carreira na indústria de games, com o sonho de criar suas próprias histórias.

Para isso, ingressou na Square Enix em 2003, onde trabalhou nos efeitos visuais de Final Fantasy XII, lançado alguns anos depois. Após se destacar como programador na trilogia Final Fantasy XIII, foi promovido a líder de projeto em Mobius Final Fantasy.

Sua ascensão continuou nos anos seguintes, quando se juntou ao diretor Tetsuya Nomura como codiretor de um dos projetos mais ambiciosos da empresa: o remake do aclamado Final Fantasy VII. Mais tarde, Hamaguchi assumiu a direção da sequência do remake, Final Fantasy VII Rebirth, o segundo jogo da trilogia.

Seu estilo de direção é conhecido por equilibrar a fidelidade ao legado dos clássicos com a ousadia de modernizar sistemas de batalha, narrativa e construção de mundo para as novas gerações. Uma de suas marcas registradas é a criação de mundos imersivos, com atenção cuidadosa às emoções dos personagens e à fluidez da experiência do jogador.

“Em quase 20 anos de carreira, Naoki Hamaguchi se tornou uma das figuras mais proeminentes da indústria, participando e dirigindo grandes projetos de uma franquia tão importante", afirma Marcelo Tavares, CEO da Brasil Game Show. “Final Fantasy VII Rebirth foi uma releitura marcante de um clássico, combinando nostalgia e inovação sob a direção de Hamaguchi-san. Sua presença na BGS valoriza ainda mais a edição deste ano, que marca o início de um capítulo muito especial para a BGS.”

A BGS 2025 marca uma nova fase do evento, que ocupará os cinco pavilhões do Distrito Anhembi, um espaço moderno e com avanços para a experiência dos expositores e do público. A mudança representa um marco na trajetória da feira, que amplia sua estrutura física e oferece infraestrutura ainda mais conectada, acessível e confortável.

Os interessados em participar da 16ª edição da BGS já podem adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento. Mais novidades sobre atrações e lançamentos serão divulgadas em breve.