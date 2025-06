Filhote fica preso em cano após percorrer 10 metros em tubo de 100 milímetros

O Corpo de Bombeiros de Aparecida de Goiânia resgatou um filhote de cachorro na manhã desta quinta-feira (4/6) que ficou preso em uma tubulação de esgoto. O animal, que havia fugido de um abrigo improvisado, percorreu cerca de 10 metros dentro de um cano de 100 milímetros.

Os bombeiros foram acionados após vizinhos ouvirem os latidos e choros abafados do filhote vindos do subsolo. A dificuldade em acessar o animal era grande, dada a complexidade da rede de esgoto. Para que o resgate fosse possível, foi essencial a colaboração de um morador local, que prontamente concedeu autorização para que os profissionais quebrassem parte do piso de cerâmica e concreto de sua residência.

No ponto onde o choro do filhote era mais audível, os bombeiros quebraram o cano. Com cuidado, o filhote foi retirado da tubulação. Ele não apresentava ferimentos e foi entregue aos cuidados dos vizinhos, que se prontificaram a oferecer todo o suporte necessário.