Atividades de fábrica de Coca-Cola são suspensas por suspeita de álcool em bebidas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu de forma temporária, na última terça-feira (3/6), atividades de uma unidade da Solar, fabricante de produtos da marca Coca-Cola no Brasil, em Maracanaú, no Ceará. Entre as irregularidades no processo de produção, está o contato de bebidas com líquido que contém etanol de grau alimentício, tipo de álcool não tóxico. Cerca de 9 milhões de litros aguardam análise para confirmar possível contaminação.