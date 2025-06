Drone da PM flagra fuga de 400 traficantes armados pela mata da Rocinha

Um drone da Polícia Militar do Rio de Janeiro, equipado com tecnologia de filmagem noturna, registrou a fuga de aproximadamente 400 traficantes armados pela mata da Rocinha, na zona sul da capital fluminense, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), realizada no último sábado (31).

As imagens mostram os suspeitos trajando roupas camufladas com fuzis e armamentos de grosso calibre. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, os homens seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, oriundos do estado do Ceará.

A ação foi articulada em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Governo do Ceará, com apoio de tropas especializadas da PM fluminense. Os mandados judiciais — que incluíam ordens de prisão e sequestro de bens — foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará, com base em investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO/MPCE), que identificaram os criminosos refugiados na comunidade carioca.

Durante a operação, foram apreendidas drogas, armamentos e munições. Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido. Segundo a polícia, os suspeitos estavam escondidos em imóveis de luxo e edifícios da região, mas escaparam pela mata logo após o início da ação.