Empresário é encontrado morto em buraco de obra no Autódromo de Interlagos

Suspenso por cordas e equipado com vestimentas especiais, um agente do Corpo de Bombeiros desceu até um buraco em uma obra no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, para resgatar o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 35 anos, encontrado na última terça-feira (3/6).

O buraco, com cerca de 3 metros de profundidade e 45 centímetros de diâmetro, integra uma obra da prefeitura para requalificação da pista e construção de um novo muro no entorno do autódromo.

Adalberto era empresário e havia desaparecido na noite de sexta-feira (30/5), após participar de um evento de experiências com motos no local. Segundo um amigo da vítima ao portal g1, ele avisou que buscaria o carro no estacionamento e, desde então, não foi mais visto. O corpo foi localizado quatro dias depois, sem calça nem tênis, e sem marcas aparentes de agressão ou sangue.

No fundo do buraco também estavam o capacete que ele usou no evento, carteira e o celular. A principal hipótese da Polícia Civil é de que o corpo tenha sido colocado ali já sem vida. A perícia não encontrou indícios de que ele tenha tentado sair e indicou que a morte ocorreu entre 36 e 40 horas antes da descoberta. A investigação está sob responsabilidade do 87º Distrito Policial (Vila Pereira Barreto), com apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda não se sabe onde exatamente Adalberto morreu, nem por que foi encontrado parcialmente sem roupas. A organização do evento informou ao g1 que colabora com a investigação e forneceu imagens das câmeras de segurança dos portões de acesso. Até o momento, ninguém foi preso ou apontado como suspeito, e o caso segue sendo tratado como morte suspeita.

A Secretaria de Segurança Pública de SP informou ao Correio que “todas as circunstâncias do caso são apuradas pelo DHPP, que investiga o ocorrido como morte suspeita. A tipificação criminal pode ser alterada ao decorrer da investigação, sem prejuízo à apuração. A autoridade policial requisitou exames periciais, que estão em elaboração e segue realizando oitivas e analisando imagens de câmeras de segurança para o total esclarecimento dos fatos.”