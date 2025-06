Fábrica de Coca-Cola que teve atividades suspensas volta a funcionar

A unidade da Solar em Maracanaú, no Ceará, que teve atividades paralisadas pelo Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa) na última terça-feira (3/6) foi autorizada, nesta sexta (6/6), a retomar processos de produção. A retomada vem após correção em vazamento identificado no sistema de resfriamento do estabelecimento da fabricante de produtos da marca Coca-Cola no Brasil, o que havia causado a suspensão temporária enquanto a irregularidade fosse apurada e consertada.

A correção definitiva do problema foi comprovada por documentos técnicos apresentados pela empresa e atestada por equipe de fiscalização do Mapa. Os agentes confirmaram a conformidade do processo produtivo com requisitos de segurança e qualidade estabelecidos em lei, após as ações corretivas relativas ao vazamento.

De acordo com nota divulgada pela Solar (leia íntegra ao fim da matéria), foram apresentados, além disso, "resultados de rigorosos testes que confirmaram absoluta segurança dos processos produtivos" do estabelecimento. A empresa reforça que "em nenhum momento a segurança dos produtos foi afetada" e que "seguirá trabalhando em colaboração e parceria com as autoridades".

Os 9 milhões de litros de bebidas retidos pelo Mapa para análise de possível contaminação provocada por contato com líquido do sistema de refrigeração não apresentaram, no laudo preliminar apresentado pela Solar, nenhuma irregularidade. Eles seguem apreendidos, porém, até a conclusão do laudo oficial, que deve ser emitido pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) até a próxima semana. Até lá, a comercialização das bebidas em questão permanece suspensa.

Entenda

As atividades da fábrica da Solar, que produz produtos Coca-Cola no Brasil, em Maracanaú foram paralisadas de forma temporária na última terça-feira devido a irregularidades encontradas por fiscalização do Mapa.

Entre as irregularidades, estava o contato de bebidas em fase de elaboração com líquido que contém etanol de grau alimentício, tipo de álcool não tóxico, devido a vazamento no sistema de refrigeração. Embora o fluido não oferecesse risco elevado à saúde, por não incluir substâncias tóxicas, cerca de 9 milhões de litros foram recolhidos para análise a fim de confirmar ou eliminar suspeitas de contaminação.

A pausa preventiva — que duraria enquanto a Solar não fizesse as correções necessárias para voltar a funcionar em segurança — foi acordo entre a empresa e a pasta do governo, que trabalharam em conjunto para solucionar os problemas relativos à estrutura das instalações e aguardam resultado da análise oficial dos produtos.

Na terça, o Ministério havia informado que, assim que fosse comprovada a eliminação de qualquer risco à segurança do processo" de fabricação de bebidas, a suspensão de atividades de produção e embalagem poderia ser encerrada — o que ocorreu nesta sexta. O laudo oficial que sai na próxima semana define se as bebidas produzidas antes disso voltam ou não à comercialização.

Leia íntegra da nota da Solar:

“Conforme nota divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), na tarde de hoje, após apresentação dos resultados de rigorosos testes que confirmaram absoluta segurança dos processos produtivos da Solar, a empresa foi autorizada a retomar a sua produção na fábrica de Maracanaú (CE).

A Solar reforça que em nenhum momento a segurança dos produtos foi afetada. Como sempre, a empresa seguirá trabalhando em colaboração e parceria com as autoridades.