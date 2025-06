Policial do Bope é morto a tiros após briga de trânsito no Rio de Janeiro

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) trabalha para dar sequência à investigação, assim como para esclarecer outros detalhes do ocorrido e achar o responsável - (crédito: Divulgação/PMERJ)

Um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi morto no último sábado (7/6), após ser baleado por envolvimento em uma briga de trânsito. O episódio aconteceu na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Conhecido como Caveira 153, o 1º Sargento Otávio de Almeida Justa sofreu disparos na região do abdômen. Ele estava de folga e passava pelo local. Mesmo socorrido e levado em estado grave ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Otávio não resistiu.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), o assassino está foragido e ainda não foi identificado. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) trabalha para dar sequência à investigação. Por meio das redes sociais, a página do Bope lamentou a morte do militar.

"É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso irmão de farda, o 1° Sargento Justa, Caveira 153. O Sargento Justa integrou o BOPE desde 2005 e, ao longo de sua carreira, contribuiu grandemente para o nosso Batalhão e para a sociedade. Deixamos aqui a nossa homenagem e o nosso agradecimento por todo o seu legado. Meus sentimentos à família e aos amigos do Sargento Justa. É uma grande perda", escreveu.

O Batalhão também deixou um versículo bíblico ao final da nota. "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé", (2 Timóteo 4:7).

Veja o post: