Confira as novidades anunciadas pelo Google para o Brasil em 2025

Fábio Coelho, presidente do Google: empresa movimentou mais de R$ 215 bilhões no ano em todas as plataformas, como YouTube, anúncios, vendas e busca - (crédito: Divulgação/Google)

São Paulo – Com a inteligência artificial impulsionando a maioria das inovações, o Google anunciou, nesta terça-feira (10/6), uma série de ferramentas que serão colocadas em prática nos próximos meses, desde a previsão do tempo e pagamentos digitais até a segurança dos smartphones e a comunicação no trabalho.

Dados divulgados hoje pelo Google indicam que a empresa, com mais de 2 mil funcionários, movimentou mais de R$ 215 bilhões no ano passado. “Há 20 anos, o Brasil já era especial para o Google, quando entramos no país ao comprarmos uma startup de tecnologia em Belo Horizonte. E hoje, todas as nossas plataformas já entendem como brasileiro se relaciona com a tecnologia”, diz o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho. Confira as seis principais novidades anunciadas no Google for Brasil 2025:

Previsões de chuvas mais precisas: a gigante da tecnologia vai oferecer previsões de chuva de curto prazo na Busca com alta precisão graças à IA. A tecnologia Nowcasting por IA prevê precipitação com detalhe a cada 15 minutos para as próximas 12 horas, mesmo onde há poucos radares. Usando o modelo MetNet e dados de satélite, o recurso já está disponível no Brasil e chegará em breve a outros países da América Latina.

Pagamentos Pix integrados no Chrome e Lens: o Google lançou o Pix no Chrome e Pix no Lens. Segundo a big tech, o Pix no Chrome permite finalizar pagamentos de até R$ 500 no e-commerce sem sair da página. O Pix no Lens facilita pagamentos de QR Codes ou chaves Pix capturados com a câmera ou print, além de oferecer um Pin Extra de Segurança opcional.

Google Lens combinado com AI Overviews: agora, ao usar o Google Lens, brasileiros podem fazer perguntas sobre imagens ou o ambiente ao redor e receber respostas rápidas geradas por inteligência artificial. Basta usar a câmera e perguntar em voz alta ou sobre uma foto em português. Isso torna a exploração do mundo físico mais informativa, com a IA fornecendo contexto e links para aprofundamento.

Melhorias na busca: a Busca Google ganhou funcionalidades locais aprimoradas no Brasil. Agora é possível comprar ingressos para jogos de futebol, como o Brasileirão, diretamente pela Busca, via parcerias com empresas. Usuários também podem pedir delivery ou encontrar restaurantes que aceitam vale-refeição com um botão dedicado, e buscar passagens de ônibus com detalhes sobre assentos e serviços.

Tradução simultânea no Google Meet: em breve, o Google Meet terá Tradução Simultânea em português, um recurso anunciado no Google I/O. A funcionalidade traduz a fala do interlocutor quase em tempo real, tentando preservar voz e emoção. Em chamadas com vários falantes estrangeiros, cada um será ouvido com sua própria voz, facilitando a identificação. O recurso será liberado para assinantes do Google One e clientes Workspace.

Soluções antirroubo no Android: a partir do segundo semestre, duas soluções de proteção contra roubo serão ativadas por padrão em novos celulares Android no Brasil. O Bloqueio de Detecção de Roubo bloqueia a tela automaticamente ao detectar um movimento brusco de roubo, protegendo os dados. O Bloqueio Remoto permite travar o aparelho rapidamente apenas com o número de celular via uma página web dedicada.

*O jornalista viajou a convite do Google

