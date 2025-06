Influencer Gordinho Maniçoba morre aos 27 anos

Por Maria Luiza Campelo* — O comediante Felipe Tiago da Cruz Dezincourt, conhecido pelo público como Gordinho Maniçoba, faleceu aos 27 anos em Belém, no Pará. A informação foi confirmada pela irmã do humorista, conhecida como Joelma Vatapá, por meio das redes sociais nesta quarta-feira (11/6). A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Gordinho Maniçoba conquistou uma legião de fãs com vídeos humor sobre o cotidiano paraense, muitas vezes envolvendo familiares e amigos nas gravações. O perfil dele no Instagram conta com mais de 230 mil seguidores, que acompanhavam de perto a irreverência e o carisma de Maniçoba.

“Eu estou tentando ser forte, por causa da minha mãe, não está fácil. Infelizmente ele nos deixou. A alegria dele é a única coisa que a gente vai está lembrando, das risadas”, declarou a irmã em vídeo emocionado publicado no perfil do artista.

Natural do Pará e com residência em Belém, Felipe se destacou pelo humor popular, acessível e espontâneo, fazendo uso de expressões regionais e situações comuns com um olhar bem-humorado e afetuoso. Nas redes, fãs e seguidores lamentaram a morte precoce do criador de conteúdo, exaltando a energia e a forma como ele espalhava risos.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório do artista.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes