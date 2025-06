Teto de igreja desaba durante reforma em cidade da Bahia e deixa feridos

Por Maria Luiza Campelo* — Um desabamento assustou os moradores de Jequié, no sudoeste da Bahia, na manhã desta terça-feira (10/6). O teto da Igreja São Judas Tadeu, localizado no município, cedeu durante uma obra de requalificação e deixou pelo menos 11 pessoas feridas.

Segundo nota oficial divulgada pelo Corpo de Bombeiros da Bahia, três guarnições do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM), com apoio do Samu, resgataram 14 pessoas dos escombros. Nove vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral Prado Valadares, enquanto outras cinco foram atendidas ainda no local e liberadas, por não apresentarem ferimentos aparentes.

A Diocese de Jequié, responsável pela Igreja São Judas Tadeu, informou em nota divulgada nas redes sociais, que 11 trabalhadores estavam no templo no momento do acidente, e sete deles ficaram feridos.

O coordenador da Defesa Civil de Jequié, Murilo Bulhões, informou ao portal g1 que a estrutura do telhado apresentou falhas e acabou cedendo. “A Defesa Civil está avaliando a situação para sanar o risco. Os bombeiros atuaram rapidamente e levaram as vítimas para o hospital. Vamos avaliar a estrutura e fazer todo o estudo”, disse ele.

Após o resgate das vítimas, os bombeiros e equipes da Defesa Civil realizaram uma varredura minuciosa no local para descartar a possibilidade de outras pessoas soterradas. Com a conclusão das buscas e a confirmação de que não havia mais vítimas entre os escombros, a área foi isolada pelas autoridades competentes. As causas do desabamento ainda não foram determinadas.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori